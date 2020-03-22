В МВД Хорватии рассказали о ситуации с землетрясениями

12:39

Глава МВД Хорватии Давор Божинович заявил, что ситуация с недавними землетрясениями возле столицы страны осложняется пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Конечно, есть протокол, что делать во время землетрясения, но когда это совпадает с глобальной пандемией, всё намного сложнее», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, в библиотеке Загреба в настоящий момент проходит экстренное совещание руководства страны и городских властей.

Ранее в Хорватии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Позднее произошли новые подземные толчки магнитудой 5.

Источник: Россия Сегодня