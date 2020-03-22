В Мексике разбился военный вертолёт

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Многоцелевой вертолёт Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился на востоке страны.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Se informa que desafortunadamente un helicóptero Black Hawk de esta institución sufrió un accidente en el poblado de Tepecuitlapa, municipio de Tehuipango, Veracruz.
En breve más información…
— SEMAR México (@SEMAR_mx) March 21, 2020
Отмечается, что крушение произошло в штате Веракрус.
В результате инцидента погиб один человек, девять человек пострадали.
5 марта вертолёт Филиппинской национальной полиции потерпел крушение на севере страны, на его борту находился глава полиции Арчи Гамбоа.
Источник: Россия Сегодня