В Мексике разбился военный вертолёт

5 марта вертолёт Филиппинской национальной полиции потерпел крушение на севере страны, на его борту находился глава полиции Арчи Гамбоа.

В результате инцидента погиб один человек, девять человек пострадали.

Отмечается, что крушение произошло в штате Веракрус.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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