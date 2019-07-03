В МИД Ирана выразили соболезнования семьям погибших российских моряков

Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Источник: Россия Сегодня
Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Источник: Россия Сегодня
|
Путин поручил прекратить беспорядочно штрафовать россиян
Владимир Путин приказал не допустить массового и необоснованного применения статьи об оскорблении символов государственной власти. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте …
|
В Севастополе приводят в порядок сквер
Сегодня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с жителями домов, расположенных вблизи парка 60-летия СССР, и вместе с ними проконтролировал ход капитального ремонта …
|
Как жителям Севастополя добиться благоустройства двора?
В этом году за счет городского бюджета в Севастополе планировалось построить 155 детских и спортивных площадок. Большинство из них уже …
|
Прыжок с вершины Кая-Баш – экстрим в Севастополе
Выйти из зоны комфорта в Севастополе предлагают сделать шаг в бездну – прыгнуть со страховкой с высоты небоскрёба. Зачем люди …
|
Российский регион придумал способ увеличения экспорта
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) может быть увеличен до 150 миллионов долларов до 2014 года за счет создания новой …