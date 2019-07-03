В МИД Ирана выразили соболезнования семьям погибших российских моряков

Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

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