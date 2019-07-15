В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

15 июля 2019     17
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», — приводит ответ Карасина на соответствующий вопрос Интерфакс.

При этом представитель российского МИД отказался давать прогнозы относительно возможного изменения данной ситуации в ближайшее время.

Ранее украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились обменяться списками задержанных граждан двух стран.

26 июня Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков. 

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД …


Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times. Издание, ссылаясь на записку о …


«Команда Чалого» едва не подожгла памятник Казарскому
«Команда Чалого» едва не подожгла памятник Казарскому

Организаторы несанкционированного митинга 12 июля на территории Матросского бульвара не подали надлежащим образом уведомление о проведении публичного мероприятия. Запустив фейерверк, …


Россияне меняют отношение к власти и оппозиционным политикам
Россияне меняют отношение к власти и оппозиционным политикам. Большинство не верят ни тем, ни другим

Об этом говорится в докладе, подготовленном под руководством бывшего президента Центра стратегических разработок Михаила Дмитриева на основе опросов россиян минувшей весной. Как …


Праздник в честь закрытия сезона пройдёт в Севастопольском ТЮЗе
Праздник в честь закрытия сезона пройдёт в Севастопольском ТЮЗе

Севастопольский театр юного зрителя закроет 31-й сезон большим праздником, сообщила пресс-служба театра в понедельник. В воскресенье, 21 июля на площадке …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты