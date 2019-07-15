В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», — приводит ответ Карасина на соответствующий вопрос Интерфакс.

При этом представитель российского МИД отказался давать прогнозы относительно возможного изменения данной ситуации в ближайшее время.

Ранее украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились обменяться списками задержанных граждан двух стран.

26 июня Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков.

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.