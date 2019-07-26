В МИД России намерены изучить отказ Палестины от соглашений с Израилем

11:28

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что министерство планирует изучить решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем.

©Aleksey Ivanov/ TV Zvezda globallookpress.com

«Надо ещё разобраться. Я слышал эту новость, но надо её осмыслить», — цитирует его РИА Новости.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем. По его словам, данный шаг предпринят после сноса Израилем десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Аббаса.

22 июля телеканал «Звезда» сообщал, что израильские военные начали сносить дома палестинцев. Данное решение власти Израиля объяснили соображениями безопасности.

Источник: Россия Сегодня