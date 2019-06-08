В МИД России отметили важность достижения мира для развития всех стран

8 июня 2019     18
В МИД России отметили важность достижения мира для развития всех стран

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе ПМЭФ-2019 в беседе с RT отметила, что мир и безопасность необходимы для развития всех стран.

  • РИА Новости

«Я думаю, что очень важно понять, что в настоящее время мир выбирает путь для продвижения вперёд», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что этот путь «не должен быть связан с санкциями, санкционными войнами, напряжённостью, агрессией, это может быть абсолютно нормальный мирный путь развития».

«Я думаю, что все президенты, премьер-министры, главы государств, которые принимали участие в сегодняшних дискуссиях, действительно были объединены идеей, что всей нашей планете нужны мир и безопасность для развития», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что к настоящему времени Запад увидел, какие бонусы другим странам приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений.

Источник: Россия Сегодня

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