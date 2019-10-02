В МИД России позитивно оценивают согласование формулы Штайнмайрера

22:56

Москва позитивно оценивает согласование контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей», — написала она в Facebook.

Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу Штайнмайера.

Источник: Россия Сегодня