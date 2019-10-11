В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эту операцию , сообщил, что в настоящий момент Россия будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы.

В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы 23:09 Замглавы российского МИД Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы. © РИА Новости …



12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь Временные ограничения связанны с проведением фестиваля «Большой слёт туристов». Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, на участке …



Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российский военных Боевики на юге Сирии взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции России, заявил руководитель …



Программа обучения людей предпенсионного возраста стартовала в Севастополе На курсы уже записались более 150 человек. Какие специальности выбирают предпенсионеры? И кто может повысить свою квалификацию бесплатно? Олег Стариков …

