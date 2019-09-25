В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

06:00

Александра Рыкова

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

РИА Новости

По его словам, чтобы поддерживать иммунитет осенью, прежде всего следует усиленно питаться овощами и фруктами — обязательно свежими, которые ещё остались после летнего сезона.

«Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причём именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить», — сказал Тутельян.

Он также отметил, что необходимо принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс. Кроме того, важно не переедать и активно заниматься спортом.

«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании! Если ты ведёшь сидячий образ жизни, всё время у телевизора и компьютера, то кушать надо женщине где-то 1800 ккал, мужчине около 2 тыс. Если будет больше, будешь толстеть. Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что в 2018 году россияне превысили норму потребления сахара почти в два раза.

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Источник: Россия Сегодня