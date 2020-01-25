В Минобороны оценили отношения военных России и США в Сирии

25 января 2020     15
В Минобороны оценили отношения военных России и США в Сирии

16:26

В Министерстве обороны России отметили «абсолютно нормальные и профессиональные отношения» между российскими и американскими военными в Сирии.

© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda globallookpress.com

«Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне, — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там отметили, что упомянутый американскими представителями факт «перехвата» у сирийского Манбиджа произошел около 14 месяцев назад.

«В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона «не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу».

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».

Он также сообщил, что более года назад произошёл инцидент с «перехватом» некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.

Источник: Россия Сегодня

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