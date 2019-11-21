В Минпромторге сочли нецелесообразной идею поощрений за сдачу батареек

21 ноября 2019     14
В Минпромторге сочли нецелесообразной идею поощрений за сдачу батареек

06:00

Николай Соколов

В Минпромторге заявили о нецелесообразности введения дополнительных стимулов для сдачи батареек на переработку. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.

© Александр Кондратюк РИА Новости

«Проведённые ретейлерами натурные испытания процесса сдачи посетителями магазинов отходов от товаров на возмездной и безвозмездной основе не выявили какого-либо преимущества по объёму сбора первым способом. Батарейки и другие отходы в пункты сбора в магазины несут прежде всего экологически ответственные потребители… Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно», — пояснили в министерстве в ответ на запрос RT о возможных механизмах поощрения за сдачу батареек.

В Минпромторге добавили, что из-за малого веса батареек от человека не требуется особенных усилий, чтобы принести их в магазин.

«Объём сбора растёт без дополнительных затрат на компенсации сдающим батарейки, им достаточно осознания позитивного экологического эффекта», — добавили в Минпромторге.

В настоящее время эксперимент по сбору батареек проводит Минпромторг. Как сообщили в ведомстве, пункты сбора созданы в торговых сетях и на базе Единого правительственного центра.

Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что раздельный сбор батареек в России нужно поощрять экономически. 

В России в 2018 году предлагали выплачивать гражданам вознаграждение за сдачу батареек. Такая инициатива содержалась в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг.

Тогда предлагалось выделять средства на подобные выплаты из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортёров батареек.

Источник: Россия Сегодня

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