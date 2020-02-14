В Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

14 февраля 2020     18
В Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ

Замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%.

«Для правительства, для нас это достаточно доходная инвестиция для ФНБ. По нашим оценкам, при текущей цене доходность дивидендная порядка 9% составляет. Постепенно даже может расти в последующие годы», — цитирует РИА Новости Колычева.

Он отметил, что «это намного выше, чем стоимость заимствований» и заявил, что «для налогоплательщиков это такое довольно выгодное мероприятие».

Как рассказал Колычев, в результате этой операции по продаже Сбербанка у ЦБ образуется финансовый результат, распределение которого будет осуществляться в соответствии с порядком, отраженным в законопроекте.

«Распределение этого финансового результата оно зафиксировано в отдельном законе, 700 млрд рублей остаётся у Банка России. Логика этой цифры в том, что это примерно соотношение 25/75 как в действующем порядке распределения прибыли ЦБ, остальное всё перечисляется в федеральный бюджет в двух формах», — сообщил замминистра.

Он пояснил, что «первая форма — неденежная, это активы — это субординированные депозиты ЦБ в Сбербанке в размере до 150 млрд рублей, и субординированные депозиты в ВЭБ.РФ в размере до 350 млрд рублей».

По его словам, для Банка России это непрофильные активы, а для правительства — хорошие активы, приносящие доход.

«Оставшаяся часть — это денежная часть, мы рассчитываем, это прописано в законе, что распределение по годам будет — 350 млрд рублей в 2020 году, 300 — в 2021 году, 400 — в 2022 году и остаток, это будет зависеть от того, какая стоимость сделки будет на момент первой покупки, в 2023 году», — отметил он.

Замминистра добавил, что «сделка теоретически возможна только после принятия законодательства, наверное, закон примут не раньше, чем в конце марта».

«Соответственно, если это так именно произойдёт, то в течение месяца после этого мы можем подготовить договор о купле-продаже и совершить сделку», — заключил он.

Ранее правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.

11 февраля стало известно о решении правительства выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. 

Источник: Россия Сегодня

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