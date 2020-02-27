В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

27 февраля 2020     12
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен.

Об этом информирует РИА Новости.

Новак рассказал, что предложения, которые касаются нарушений ПДД были подготовлены МВД России. Он отметил, что разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах.

Замминистра подчеркнул, что главная цель нового КоАП не фискальная, в конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни.

Поэтому, как отмечает Новак, задача, которая стоит в части обеспечения безопасности дорожного движения, требует комплексного подхода.

По его словам, необходимо развивать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения.

Также он призвал развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Так, штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч увеличивается с 500 рублей до 3 тыс. рублей, за превышение скорости на 40—60 км/ч предполагается штраф в размере 4 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — 5 тыс. рублей или лишение прав.

В Госдуме, комментируя предложение Минюста ужесточить наказание за нарушение ПДД, заявили о нестыковках и противоречиях в проекте нового КоАП.

Как подчеркнул российский премьер Михаил Мишустин, предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильны для граждан.

В Минюсте заявили, что проект нового КоАП будет дорабатываться с учётом общественного мнения

Источник: Россия Сегодня

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