«В многополярном мире — многополярная валюта»: почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара

Для стабилизации мировой финансовой системы нужно отказаться от доллара как резервной валюты и заменить его электронным платёжным средством. С таким предложением выступил глава Банка Англии Марк Карни, отметивший пагубное влияние торговых войн на мировую экономику. Однако эксперты считают, что реализовать идею Карни в ближайшей перспективе не удастся, поскольку США не оставят свой главный рычаг давления на глобальную экономику.

Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.

По его словам, зависимость мира от доллара сопряжена с излишним риском. Поэтому необходима новая электронная валюта, которая сможет сбалансировать систему, где одни страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, тогда как другие страны, включая США, поддерживают положительную ставку.

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«В многополярном мире нужна многополярная валюта», — сказал Карни в эфире CNBC.

По мнению финансиста, новая валюта должна основываться на мировой корзине товаров.

«Если вокруг новой цифровой валюты будет выстроена финансовая архитектура, которая вытеснит доллар с доминирующей позиции на кредитных рынках, то его влияние на мировую финансовую ситуацию может снизиться. Уменьшение влияния США на мировой финансовый цикл поможет снизить неустойчивость потоков капитала в страны с формирующейся рыночной экономикой», — пояснил Карни свою позицию.

При этом глава Банка Англии подчеркнул, что торговые войны оказывают негативный эффект на бизнес по всему миру. К примеру, разрывы в цепочках поставок в автомобильной и сталелитейной промышленности, а также сфере высоких технологий негативно влияют и на те страны, которые не являются прямыми участниками торговых и тарифных войн.

Криптовалютные эксперименты

Карни предположил, что такой резервной валютой мог бы стать проект наподобие Libra — это международная криптовалюта, которую разрабатывает Facebook.

«Самым заметным из таких проектов сейчас является новая платёжная инфраструктура Libra (компания Facebook объявила о планах создать собственную криптовалюту в июне 2019 года. — RT), основанная на стейблкоине, то есть международной криптовалюте, полностью обеспеченной резервными активами из разных валют, включая доллар США, евро и фунт стерлинга. Ей могут обмениваться пользователи мессенджеров, а также она может быть использована при операциях розничной торговли», — рассказал Карни о своём видении электронной валюты, которая должна заменить доллар.

Глава Банка Англии Марк Карни Reuters © Chris J Ratcliffe

При этом глава Банка Англии отметил, что такая возможная замена доллару, как цифровая валюта, ещё далека от стадии широкого применения.

«Libra должна решить множество фундаментальных вопросов, начиная от неприкосновенности частной жизни и заканчивая операционной устойчивостью. Кроме того, в зависимости от своих функций она может оказать существенное влияние как на кредитно-денежную, так и на финансовую стабильность», — предупредил Карни.

Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что на данный момент перспектив у предложенной Карни идеи нет.

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«Для Вашингтона возможность использовать доллар как мировую валюту — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг. Утратив этот рычаг, американцы утратят значительную часть мировой гегемонии, возможность влиять на мировые процессы — так, как они сейчас пытаются оказывать давление на Китай, Россию, Францию. И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон. Но сегодня доллар — это часть мировой внешней торговли, а отказаться от расчёта в долларах — это значит не вести торговлю вообще», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, цифровая валюта требует общей позиции всех стран, но выработать её будет достаточно сложно, поскольку это потребует от государств определённых шагов, которые могут частично ограничить их суверенитет, добавил Брутер.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее выражал недоверие к криптовалютам.

«Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, ценность которых крайне волатильна и мало чем обоснована. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками», — написал он в своём Twitter в середине июля.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Трамп также раскритиковал планы Facebook запустить криптовалюту Libra, предположив при этом, что и она будет «ненадёжной».

«У нас в США есть только одна реальная валюта… И это — американский доллар», — подчеркнул президент США.

Предложение Карни интересное, но сейчас его вряд ли можно реализовать, считает Владимир Брутер.

«Думаю, что в целом перспектива расчёта в различной корзине валют сегодня выглядит перспективнее. Доллар — достаточно дорогая валюта, и покупка по долларовым ценам часто бывает более дорогой, чем в национальных валютах. Здесь нужен правильный и качественный манёвр, который достаточно сложен и не всегда возможен. Тем не менее переход на торговлю в национальных валютах более перспективен», — полагает эксперт.

Национальные альтернативы

Стоит отметить, что о ненадёжности доллара как резервной валюты говорил и президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что «нестабильность в расчётах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчётов».

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Владимир Путин напомнил, что самые крупные держатели долларовых активов существенно сократили их долю. Россия также работает над поиском альтернативных вариантов расчётов и накоплений резервов, отметил тогда президент.

«У нас, например, уже со странами ЕАЭС 70% экспорта и 30% импорта обслуживается в рублях», — добавил Путин.

Напомним, после начала торговых войн, которые развязала администрация Трампа с Китаем, в Европе тоже заговорили о возможном отказе от доллара. Так, в сентябре 2018 года бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом, заявил о необходимости лишить доллар статуса главной мировой валюты. Тогда он отметил, что 80% энергетического импорта в Европе оплачивается американскими долларами, и заявил об абсурдности ситуации, когда европейские авиакомпании вынуждены покупать произведённые в Европе самолёты за доллары, а не за евро.

Активные меры по дедолларизации уже приняли Россия и Китай: глава Минфина России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 28 июня подписали соглашение об отказе проводить взаимные расчёты в долларах и приняли решение осуществлять их в рублях и юанях.

Замминистра финансов Сергей Сторчак после подписания соглашения сообщил, что оно будет действовать и в отношении расчётов, которые были прописаны в долларах до его заключения.

Торговля и дружба

Заявление главы Банка Англии свидетельствует о том, что торговля в долларах превратилась в явление политическое, которое Вашингтон использует в своих интересах, отметил Владимир Брутер.

«Очевидно, что все, кто с этим соглашаются, соглашаются и с тем, что выгоду получают от этого только США. Англичане рассчитывают, что после брексита ситуация исправится, потому что Джонсон и Трамп дружат, а Великобритания является ближайшим экономическим и стратегическим партнёром США. Однако в данном случае это ничего не означает, поскольку у каждого свой бизнес, в котором не существует понятия дружбы», — считает Брутер.

Президент США Дональд Трамп Reuters © Ludovic Marin

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с RT подчеркнул, что слова Карни и Путина о ненадёжности доллара на первый взгляд звучат одинаково, но каждый из них вкладывает в них своё значение.

«Российский президент говорит о том, что миру не нужна некая главная валюта, обслуживающая интересы одного государства, которое является центром мира. В то же время глава британского центробанка имеет в виду, что миру нужна новая валюта, в которой интересы британского финансового сектора будут учтены таким образом, что исчезнут проблемы, связанные с британским фунтом, а влияние Англии в результате будет усилено и мир останется однополярным англосаксонским миром», — пояснил эксперт.

Но заявление Карни — всего лишь пожелание, поскольку в реальности он ничего не сможет сделать, добавил Колташов.

«Это заявление не фрондирующее, оно, скорее всего, является попыткой обратить внимание американцев, которые имеют такие же проблемы с долларом, на ситуацию с фунтом, чтобы совместно изменить эти денежные механизмы, но так, чтобы сохранить общее влияние в мире», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня