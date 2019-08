«В многополярном мире — многополярная валюта»: почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара

Для стабилизации мировой финансовой системы нужно отказаться от доллара как резервной валюты и заменить его электронным платёжным средством. С таким предложением выступил глава Банка Англии Марк Карни, отметивший пагубное влияние торговых войн на мировую экономику. Однако эксперты считают, что реализовать идею Карни в ближайшей перспективе не удастся, поскольку США не оставят свой главный рычаг давления на глобальную экономику.

Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.

По его словам, зависимость мира от доллара сопряжена с излишним риском. Поэтому необходима новая электронная валюта, которая сможет сбалансировать систему, где одни страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, тогда как другие страны, включая США, поддерживают положительную ставку.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», — сказал Карни в эфире CNBC.

По мнению финансиста, новая валюта должна основываться на мировой корзине товаров.

«Если вокруг новой цифровой валюты будет выстроена финансовая архитектура, которая вытеснит доллар с доминирующей позиции на кредитных рынках, то его влияние на мировую финансовую ситуацию может снизиться. Уменьшение влияния США на мировой финансовый цикл поможет снизить неустойчивость потоков капитала в страны с формирующейся рыночной экономикой», — пояснил Карни свою позицию.

При этом глава Банка Англии подчеркнул, что торговые войны оказывают негативный эффект на бизнес по всему миру. К примеру, разрывы в цепочках поставок в автомобильной и сталелитейной промышленности, а также сфере высоких технологий негативно влияют и на те страны, которые не являются прямыми участниками торговых и тарифных войн.

Карни предположил, что такой резервной валютой мог бы стать проект наподобие Libra — это международная криптовалюта, которую разрабатывает Facebook.

«Самым заметным из таких проектов сейчас является новая платёжная инфраструктура Libra (компания Facebook объявила о планах создать собственную криптовалюту в июне 2019 года. — RT), основанная на стейблкоине, то есть международной криптовалюте, полностью обеспеченной резервными активами из разных валют, включая доллар США, евро и фунт стерлинга. Ей могут обмениваться пользователи мессенджеров, а также она может быть использована при операциях розничной торговли», — рассказал Карни о своём видении электронной валюты, которая должна заменить доллар.

При этом глава Банка Англии отметил, что такая возможная замена доллару, как цифровая валюта, ещё далека от стадии широкого применения.

«Libra должна решить множество фундаментальных вопросов, начиная от неприкосновенности частной жизни и заканчивая операционной устойчивостью. Кроме того, в зависимости от своих функций она может оказать существенное влияние как на кредитно-денежную, так и на финансовую стабильность», — предупредил Карни.

Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что на данный момент перспектив у предложенной Карни идеи нет.

«Для Вашингтона возможность использовать доллар как мировую валюту — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг. Утратив этот рычаг, американцы утратят значительную часть мировой гегемонии, возможность влиять на мировые процессы — так, как они сейчас пытаются оказывать давление на Китай, Россию, Францию. И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон. Но сегодня доллар — это часть мировой внешней торговли, а отказаться от расчёта в долларах — это значит не вести торговлю вообще», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, цифровая валюта требует общей позиции всех стран, но выработать её будет достаточно сложно, поскольку это потребует от государств определённых шагов, которые могут частично ограничить их суверенитет, добавил Брутер.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее выражал недоверие к криптовалютам.

«Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, ценность которых крайне волатильна и мало чем обоснована. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками», — написал он в своём Twitter в середине июля.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.