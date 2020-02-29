05:27
В Монако выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает газета Monaco Matin.
Источник: Россия Сегодня
05:27
В Монако выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает газета Monaco Matin.
Источник: Россия Сегодня
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В Монако зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019
05:27 В Монако выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает газета Monaco Matin. Источник: Россия Сегодня
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