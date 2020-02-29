В Монако зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019

29 февраля 2020     16
В Монако зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019

05:27

В Монако выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает газета Monaco Matin.

Источник: Россия Сегодня

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05:27 В Монако выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает газета Monaco Matin. Источник: Россия Сегодня


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