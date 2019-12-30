В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

30 декабря 2019     16
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 33-летняя пациентка лежала в одноместной палате после операции. Туда зашел врач, чтобы сделать женщине укол, однако вместо процедуры предложил заняться сексом. Получив отказ, медик «схватил» женщину и совершил изнасилование.

Через несколько дней после выписки женщина обратилась в Следственный комитет. Врач не отрицает вину, однако утверждает, что пациентка «была не против». Его задержали и возбудили уголовное дело. Издание добавило, что медика пока не уволили.

Ранее в Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку. 22 декабря у Гранд-отеля на Михайловской улице в Центральном районе города водитель такси ударил пострадавшую по голове, после чего заставил ее заниматься с ним оральным сексом. Пассажирка обратилась в полицию через четыре дня, 26 декабря. Женщину госпитализировали с травмой головы и подозрением на сотрясение мозга.

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Источник: Лента.Ру

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