В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 33-летняя пациентка лежала в одноместной палате после операции. Туда зашел врач, чтобы сделать женщине укол, однако вместо процедуры предложил заняться сексом. Получив отказ, медик «схватил» женщину и совершил изнасилование.

Через несколько дней после выписки женщина обратилась в Следственный комитет. Врач не отрицает вину, однако утверждает, что пациентка «была не против». Его задержали и возбудили уголовное дело. Издание добавило, что медика пока не уволили.

Ранее в Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку. 22 декабря у Гранд-отеля на Михайловской улице в Центральном районе города водитель такси ударил пострадавшую по голове, после чего заставил ее заниматься с ним оральным сексом. Пассажирка обратилась в полицию через четыре дня, 26 декабря. Женщину госпитализировали с травмой головы и подозрением на сотрясение мозга.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру