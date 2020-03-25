В Москве временно отменили льготный проезд для студентов и пожилых

25 марта 2020     22
В Москве временно отменили льготный проезд для студентов и пожилых

14:37

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице временно отменяется льготный проезд для студентов и пожилых людей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал Собянин в личном блоге. 

Он отметил, что это непопулярная мера, однако связал её введение с необходимостью обеспечить соблюдение режима самоизоляции, «чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек».

Также Собянин заявил, что власти Москвы приостанавливают работу стоматологических кабинетов.

Источник: Россия Сегодня

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