В Москве временно отменили льготный проезд для студентов и пожилых

14:37

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице временно отменяется льготный проезд для студентов и пожилых людей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что это непопулярная мера, однако связал её введение с необходимостью обеспечить соблюдение режима самоизоляции, «чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек».

Также Собянин заявил, что власти Москвы приостанавливают работу стоматологических кабинетов.