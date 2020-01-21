В Москве выбрали лучшие городские новинки

21 января 2020     14
В Москве выбрали лучшие городские новинки

13:30

Жители столицы проголосовали за лучшие городские новинки, которые появились за последние три месяца 2019 года.

© Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», жители города выбрали пять разработок из сферы здравоохранения, образования, культуры и цифровизации, которые их впечатлили больше всего.

В тройку лидеров вошли: малоинвазивная хирургия позвоночника, которую начали проводить в конце минувшего года в больнице имени В.В. Вересаева, бесплатные экскурсии на ВДНХ для людей с нарушением слуха и услуга быстрой оплаты госпошлин и госуслуг в центрах «Мои документы».

Кроме того, среди популярных новинок — детский технопарк «Инжинириум» в Войковском районе, а также история показаний счётчиков в личном кабинете на портале mos.ru.

Источник: Россия Сегодня

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