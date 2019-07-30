В Москве завели три дела о насилии по отношению к представителю власти

30 июля 2019     11
В Москве завели три дела о насилии по отношению к представителю власти

16:58

По фактам применения насилия к представителю власти во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в центре Москвы, возбуждено три уголовных дела.

Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления… применение насилия в отношении представителя власти», — сообщила Иванова.

По её словам, также организованы проверки по фактам применения на акции 27 июля насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Также СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с несогласованной акцией в центре Москвы.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным ГУ МВД по столице, в акциии приняли участие около 3,5 тыс. человек

Источник: Россия Сегодня

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