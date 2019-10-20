В Москве загорелся склад со скотчем

На западе Москвы загорелось складское помещение. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, площадь возгорания на складе, где хранится скотч, достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Помимо пожарных расчетов в тушении участвуют вертолеты, сбрасывающие на очаг возгорания воду из водосбросных ковшей. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Ростове Великом в Ярославской области погибли пятеро детей. Пожар произошел в барачном помещении и унес жизни семи человек.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру