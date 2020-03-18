В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

03:43

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с 18 по 20 марта из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.

РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о порывистом ветре действует в Москве с 11:00 18 марта до 11:00 20 марта, а в Подмосковье — с 9:00 18 марта до 9:00 20 марта.

13 марта сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев и повредил десятки автомобилей.

На востоке столице мужчина погиб после падения дерева на его автомобиль.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Nation News оценил перспективы погодных аномалий.

Источник: Россия Сегодня