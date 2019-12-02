В Москве назвали победителей премии «Гражданская инициатива»

2 декабря 2019     13
В Москве назвали победителей премии «Гражданская инициатива»

17:50

В Москве стали известны обладатели седьмой национальной премии «Гражданская инициатива», сообщает ФАН.

РИА Новости

В торжественной церемонии награждения приняли участие общественные деятели, представители культуры и спорта, артисты и телеведущие.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своей речи поблагодарил участников проекта за работу и поддержку веры в справедливость. Он также напомнил, что премия для гражданских активистов была создана по задумке Комитета гражданских инициатив.

«Если на первой федеральной премии шесть лет назад мы отбирали победителей из примерно 500 заявок, то сегодня в нашей базе более 6,5 тысяч проектов, и с каждым годом их число растёт. Наше гражданское общество, общество взаимопомощи и солидарности, только усиливается и расширяется», — подчеркнул Кудрин.

По его словам, в рамках премии зарождаются новые форматы взаимодействия власти и граждан.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 10 молодых учёных и пять авторских коллективов из Подмосковья получат премии за научно-технические достижения и их практическое применение.

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