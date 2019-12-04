В Москве начался снос кинотеатра «Соловей»

4 декабря 2019     17
В Москве начался снос кинотеатра «Соловей»

12:57

В Москве в среду, 4 декабря, начались работы по сносу кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне.

РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в настоящее время производятся работы по снятию металлического фасада здания.

Отмечается, что на последнем киносеансе в «Соловье» в воскресенье, 1 декабря, вечером состоялся просмотр фильма «Великий диктатор» Чарли Чаплина, который был показан на открытии большого зала кинотеатра 1 марта 1989 года.

Ранее сообщалось, что снос здания «Соловья» планируется начать в начале декабря.

Осенью 2018 года стало известно о получении АО «Киноцентр» разрешения на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, владение 15, где расположен киноцентр.

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству Пётр Кудрявцев прокомментировал RT ситуацию с возможной перестройкой «Соловья».

‘ + ‘ ‘ + ‘

‘ ); (function(E,n,G,A,g,Y,a){E[‘EngageyaObject’]=g;E[g]=E[g]||function(){ (E[g].q=E[g].q||[]).push(arguments)},E[g].l=1*new Date();Y=n.createElement(G), a=n.getElementsByTagName(G)[0];Y.async=1;Y.src=A;a.parentNode.insertBefore(Y,a)})(window,document,’script’,’//widget.engageya.com/engageya_loader.js’,’__engWidget’); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_96960′,pubid:170734,webid:140312,wid:96960}); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_117865′,pubid:170734,webid:140312,wid:117865}); } else { // $(‘#widget-body’).append(”) // awaitYaads(function () { // (yaads = window.yaads || []).push({ // id: “294594-1”, // render: “#id-294594-1″ // }); // }); $(‘#widget-body’).append(”); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); } }); }); Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольский паром снова не работает
Севастопольский паром снова не работает

Паромное сообщение по направлению “Артбухта – Северная (пл. Захарова) приостановлено. Паром проходит техобслуживание до 14:00. После завершения работ по техническому …


Строительство дайвинг-центра в Приморском грозит обвалом соседних зданий
Строительство дайвинг-центра в Приморском грозит обвалом соседних зданий

Жители поселка Приморский под Феодосией подняли тревогу, увидев, что на берегу началось строительство неизвестного объекта. В паспорте было написано «дайвинг-центр», …


В Москве начался снос кинотеатра «Соловей»
В Москве начался снос кинотеатра «Соловей»

12:57 В Москве в среду, 4 декабря, начались работы по сносу кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне. РИА Новости Как сообщает …


Что стоит за историей с арестом судна «Джирех» в Великобритании?
Что стоит за историей с арестом судна «Джирех» в Великобритании?

Судно «Джирех» с российским экипажем на борту продолжают удерживать в порту Портленда (Великобритания). По информации Российского профессионального союза моряков, все …


В Крыму названы имена шести министров правительства республики
В Крыму названы имена шести министров правительства республики

Глава Крыма Сергей Аксёнов представил шесть министров обновленного состава Совмина республики, отобранных по результатам конкурса «Твое правительство». Об этом он написал на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты