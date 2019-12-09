В Москве на новогодние праздники парковка станет бесплатной

10:27

«Администратор Московского парковочного пространства» сообщил, что на московских улицах в новогодние праздники можно будет бесплатно припарковать автомобиль, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу АМПП.

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«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», — отметили в пресс-службе.

В АМПП уточнили, что 1 по 8 января парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где обычно действует тариф 380 руб. в час. В то же время плоскостные парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье опубликовали список участков дорог, где разместят камеры фиксации нарушений.

Источник: Россия Сегодня