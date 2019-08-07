В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

10:59
В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области.РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
10:59
В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области.РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Михаила Круга. В доме артиста в Твери сотрудники СК провели эксперимент с участием возможного преступника. Об этом …
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Где в Севастополе не будет света 7 августа
Несколько потребителей в Севастополе 7 августа останутся без света. Об отключениях предупреждает «Севастопольэнерго». В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии …
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Дорогу-дублер проспекта Острякова отремонтируют к середине сентября
Ремонт 350-метрового участка дороги-дублера проспекта Генерала Острякова планируется завершить к середине сентября. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и …
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Врачи Севастополя поддержали ужесточение наказания за непропуск скорой помощи
В Севастополе приветствуют поправки в закон, ужесточающие наказание водителей за непропуск машины скорой помощи. Штраф увеличен в 10 раз – …
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Директор российских стрип-клубов попался на превращении официанток в проституток
Полицейские задержали директора сети российских стриптиз-клубов и его возможных подельников по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Об этом в …