В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

7 августа 2019     20
В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

10:59

В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области.

РИА Новости

Источник: Россия Сегодня

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