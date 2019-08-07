В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Михаила Круга Полиция задержала подозреваемого в убийстве Михаила Круга. В доме артиста в Твери сотрудники СК провели эксперимент с участием возможного преступника. Об этом …



Где в Севастополе не будет света 7 августа Несколько потребителей в Севастополе 7 августа останутся без света. Об отключениях предупреждает «Севастопольэнерго». В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии …



Дорогу-дублер проспекта Острякова отремонтируют к середине сентября Ремонт 350-метрового участка дороги-дублера проспекта Генерала Острякова планируется завершить к середине сентября. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и …



Врачи Севастополя поддержали ужесточение наказания за непропуск скорой помощи В Севастополе приветствуют поправки в закон, ужесточающие наказание водителей за непропуск машины скорой помощи. Штраф увеличен в 10 раз – …

