22:46
В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
22:46
В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
22:46 В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня
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Шайба и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ
22:57 «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). @penguins Twitter Встреча, прошедшая …
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Малкин развязал драку с участием арбитра и нарвался на издевки фанатов
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин развязал драку с участием арбитра во время матча регулярного …
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Определена самая устойчивая к раку группа крови
Ученые из Каролинского университета пришли к выводу, что обладатели второй группы крови меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание. Об …
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Шипулин оценил действия полиции в отношении Логинова
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в эфире Первого канала оценил действия итальянской полиции в отношении Александра Логинова. По словам Шипулина, …