В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 22:46 В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня



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