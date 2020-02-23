В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

23 февраля 2020     3
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

22:46

В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

globallookpress.com

Источник: Россия Сегодня

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В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

22:46 В Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 24 февраля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня


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