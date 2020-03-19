В Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 м/с

10:47

В Москве в четверг, 19 марта, ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/c, предупреждение действует до 18:00.

РИА Новости

«С 9:00 до 18:00 в Москве и области сохранится сильный ветер с порывами 13—18 м/с», — цитирует Интерфакс представителя столичного метеобюро.

Согласно информации Гидрометцентра, в столичном регионе до 6:00 21 марта будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве в апреле будет соответствовать норме или чуть превышать её.

Источник: Россия Сегодня