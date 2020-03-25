В Москве определили лечение для легкой формы коронавируса

25 марта 2020     16
В Москве определили лечение для легкой формы коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы определил лечение на дому для легкой формы коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ДЗМ отметили, что пациенту назначаются специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическая терапия.

В ведомстве также уточнили, что лечение на дому возможно, если у пациента температура тела ниже 38,5 градуса и свободное дыхание.

Ранее ДЗМ разрешил зараженным коронавирусом в легкой форме лечиться дома. Распоряжение будет действовать с 23 по 30 марта.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 415,8 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России число зараженных COVID-19 приближается к 500.

Источник: Лента.Ру

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