В Москве отреставрируют бывшую дачу купцов и фабрикантов

16:40

На Ленинградском проспекте отреставрируют бывшую дачу купцов и фабрикантов XIX — начала XX века, сообщает сайт «Москва 24».

Работы будут проводиться по проекту, согласованному с Мосгорнаследием.

Речь идёт о двухэтажном особняке с подвалом и антресолями. Он был построен в первой трети XIX века в неоклассическом стиле. Автор неизвестен.

В 1900 году архитектор Фёдор Шехтель работал над созданием пристройки для зимнего сада и внёс небольшие изменения в сам дом.

«До наших дней пристройка не сохранилась. Однако в интерьерах дачи остались некоторые элементы отделки и убранства в стиле модерн, созданные по проекту Шехтеля», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В советское время в особняке находилось общежитие НКВД, общежитие Академии воздушного флота имени Жуковского и Дворец пионеров.

В 1970-х годах в здании работал художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.

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Источник: Россия Сегодня