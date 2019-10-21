В Москве побит температурный рекорд за последние 70 лет

15:17

В Москве понедельник, 21 октября 2019 года, стал самым тёплым днём за последние 70 лет.

РИА Новости

«В 14 часов на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура 17,5 °С. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым тёплым за последние 70 лет», — сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что температура может приблизиться к абсолютному рекорду дня, который был установлен 21 октября 1896 году. Тогда температура составил 18,1 °С.

Ранее kp.ru сообщила, что в Рязани 18 октября зарегистрировали температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали температуру +18,5 ˚С, что на 0,2 ˚С выше предыдущего рекорда.

Источник: Россия Сегодня