В Москве построили и реконструировали более 70 километров дорог с начала года

12 сентября 2019     14
В Москве построили и реконструировали более 70 километров дорог с начала года

21:56

В столице построили и реконструировали более 70 километров дорог с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

РИА Новости

«Программа строительства дорог и транспортных сооружений в Москве позволила снять загруженность основных магистралей более чем на 10%», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, работа продолжится в будущем.

К концу года планируется построить ещё около 40 километров дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году.

Источник: Россия Сегодня

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