В Москве пройдёт заседание коллегии минобороны России и Белоруссии

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На заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии 25 октября в Москве две страны утвердят ряд документов, направленных на развитие военного сотрудничества.© Министерство обороны РФ
«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и России», — приводит РИА Новости сообщение российского минобороны.
Стороны подведут итоги прошедшего года и определят приоритеты на будущий.
Также участники коллегии рассмотрят и утвердят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие военного сотрудничества Москвы и Минска.
Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Белоруссии начали совместные учения в Бресте.
Источник: Россия Сегодня