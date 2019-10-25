В Москве пройдёт заседание коллегии минобороны России и Белоруссии

25 октября 2019     14
В Москве пройдёт заседание коллегии минобороны России и Белоруссии

08:34

На заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии 25 октября в Москве две страны утвердят ряд документов, направленных на развитие военного сотрудничества.

© Министерство обороны РФ

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и России», — приводит РИА Новости сообщение российского минобороны.

Стороны подведут итоги прошедшего года и определят приоритеты на будущий.

Также участники коллегии рассмотрят и утвердят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие военного сотрудничества Москвы и Минска.

Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Белоруссии начали совместные учения в Бресте.

Источник: Россия Сегодня

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