В Москве пройдёт концерт «Классика энерджи»

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге с 6 по 14 марта пройдёт международный фестиваль «Посвящение маэстро».

«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди и Шопена будут представлены в новом звучании.

Как сообщает «Утро.ру» , зрители услышат шедевры классической музыки, исполненные в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 18 марта прозвучит «Классика энерджи» в исполнении симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением дирижёра Роберто Молинелли (Италия).

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