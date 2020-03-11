В Москве пройдёт концерт «Классика энерджи»

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В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 18 марта прозвучит «Классика энерджи» в исполнении симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением дирижёра Роберто Молинелли (Италия).@RussianPhilharmonic Facebook
Как сообщает «Утро.ру», зрители услышат шедевры классической музыки, исполненные в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка.
«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди и Шопена будут представлены в новом звучании.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге с 6 по 14 марта пройдёт международный фестиваль «Посвящение маэстро».
Источник: Россия Сегодня