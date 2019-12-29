В Москве простились с Галиной Волчек

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в беседе с Пятым каналом назвал смерть Волчек личной утратой .

Отмечается, что прощание посетили, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российский вице-премьер Ольга Голодец.

Как сообщает РИА Новости , прощание продлилось более трёх часов.

В Москве простились с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек.

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