В Москве развернули «Флаг-рекордсмен»

24 августа 2019     17
В Москве развернули «Флаг-рекордсмен»

В честь дня российского триколора в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен». Об этом сообщает РИА Новости.

Участники флешмоба развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На полотне читалось слово «Россия», сложенное из цветов триколора.

После этого участники развернули флаг России из бело-сине-красных полотен. Всего в мероприятии приняли участие больше тысячи человек.

Инициаторами флешмоба выступили волонтеры Москвы, «Молодой гвардии Единой России» и другие молодежные общественные организации.

Ранее сообщалосб, что День государственного флага в Москве продолжат праздновать 24 и 25 августа. Почти на всех крупных площадках города выступят оркестры фестиваля «Спасская башня». Также горожане смогут поучаствовать в исторических квестах и посмотреть представления в городских парках.

День флага в России отмечается 22 августа. В этом году государственному символу России исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.

Источник: Лента.Ру

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