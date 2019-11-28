В Москве рассказали о площадках для запуска новогодних фейерверков

23:28

Руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.

© Владимир Астапкович РИА Новости

По его словам, фейерверки и салюты в новогоднюю ночь в Москве будут запущены с 29 площадок, 18 из которых расположатся в парковых зонах.

Кибовский отметил, что новогодний высотный салют запланирован в 11 точках, расположенных в традиционных местах. Помимо этого, власти подготовят 14 специальных площадок в округах.

«У нас запланировано достаточно широкое гуляние, конечно, главное внимание — это фейерверки», — подчеркнул он.

Он также добавил, что в 18 парках пройдут локальные малые фейерверки, которые будут даны после 1 часа ночи для удобства москвичей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о программе ежегодного зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдёт с 13 декабря по 12 января.

Источник: Россия Сегодня