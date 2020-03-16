В Москве расширили список стран «карантинной зоны»

В Москве приняли решение расширить список стран «карантинной зоны», после возвращения из которых необходимо самоизолироваться на 14 суток. Об этом сообщается в понедельник, 16 марта, в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС», — указано в сообщении.

Уточняется, что оставаться в самоизоляции также должны лица, совместно проживающие с вернувшимися из указанных стран гражданами.

Источник: Лента.Ру