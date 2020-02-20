В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

08:19

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля. Воздух в столице прогрелся до +4,7 °С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

АГН «Москва»

«Вчера рекорд у нас состоялся. В Москве температура поднялась до +4,7 °С», — цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, предыдущий рекорд принадлежит 1925 году, тогда температура составила +3,7 °С.

Ранее Гидрометцентр объяснил аномальную погода зимой в России тем, что тёплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири.

Источник: Россия Сегодня