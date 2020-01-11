06:32
В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
06:32
В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Иран назвал причину крушения украинского Boeing
Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное …
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В Москве 11 января ожидается до -2°С
06:32 В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра. …
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Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу раскритиковали в сети
Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу Наталью Мишину раскритиковали подписчики. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram. Под публикацией …
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Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сократив при этом число пунктов пропуска на …
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Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
03:21 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией. «Мы стремимся к конструктивным …