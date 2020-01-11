В Москве 11 января ожидается до -2°С

В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Иран назвал причину крушения украинского Boeing Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное …



В Москве 11 января ожидается до -2°С 06:32 В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра. …



Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу раскритиковали в сети Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу Наталью Мишину раскритиковали подписчики. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram. Под публикацией …



Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сократив при этом число пунктов пропуска на …

