В Москве 12 июля ожидается до + 19 °С

В Москве в пятницу, 12 июля, ожидается до + 19 °С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, в городе будет облачно, с прояснениями, местами возможны дожди.

«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами ближе к вечеру пройдёт небольшой дождь, температура +17… +19 °С в столице, по области — от +15 °С до +20 °С», — сказал он.

Ветер северо-западный, 3—8 м/с.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.