В Москве 12 июля ожидается до + 19 °С

12 июля 2019     15
В Москве 12 июля ожидается до + 19 °С

В Москве в пятницу, 12 июля, ожидается до + 19 °С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

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По его словам, в городе будет облачно, с прояснениями, местами возможны дожди.

«Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами ближе к вечеру пройдёт небольшой дождь, температура +17… +19 °С в столице, по области — от +15 °С до +20 °С», — сказал он.

Ветер северо-западный, 3—8 м/с.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.

Источник: Россия Сегодня

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