В Москве 15 февраля ожидается до +2 °С

В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Стрелявший в собак из винтовки мужчина попал в голову семилетней девочке В Кабардино-Балкарии следователи начали проверку после огнестрельного ранения семилетней девочки местным жителем, сообщается на сайте регионального СУ СК. По данным …



В Москве 15 февраля ожидается до +2 °С 07:56 В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. globallookpress.com …



В США планируют подготовить 150 млн вакцин от коронавируса к ноябрю Пять крупных американских фармацевтических компаний рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в пятницу, …



Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с радио Sputnik. По ее …

