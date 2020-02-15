07:56
В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
07:56
В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Стрелявший в собак из винтовки мужчина попал в голову семилетней девочке
В Кабардино-Балкарии следователи начали проверку после огнестрельного ранения семилетней девочки местным жителем, сообщается на сайте регионального СУ СК. По данным …
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В Москве 15 февраля ожидается до +2 °С
07:56 В Москве в пятницу, 14 февраля, ожидается до +2 °С. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. globallookpress.com …
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В США планируют подготовить 150 млн вакцин от коронавируса к ноябрю
Пять крупных американских фармацевтических компаний рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в пятницу, …
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Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов
Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с радио Sputnik. По ее …
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Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса
Астронавт НАСА Кристина Кук опубликовала на своей странице в Twitter видео первой встречи со своей собакой после того, как 328 …