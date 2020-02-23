В Москве 23 февраля ожидается до +4 °С

06:57

В Москве в воскресенье, 23 февраля, ожидается до +4 °С. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

globallookpress.com

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +2…+4 °C.

Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Направление ветра юго-западное.

Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU спрогнозировал умеренное лето после тёплой зимы.

Источник: Россия Сегодня