В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей

19:44

В музее-заповеднике «Изборск» в Псковской области временно приостановили приём посетителей из-за ситуации с коронавирусом.

© Музей-заповедник “Изборск” vk.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Закрыты экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

Сам музей продолжит работу.

«Музейные экскурсии по крепости проводятся для групп не более 10 человек (при условии наличия у гостей масок)», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

Источник: Россия Сегодня