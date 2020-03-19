В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей

19:44
В музее-заповеднике «Изборск» в Псковской области временно приостановили приём посетителей из-за ситуации с коронавирусом.© Музей-заповедник “Изборск” vk.com
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.
Закрыты экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.
Сам музей продолжит работу.
«Музейные экскурсии по крепости проводятся для групп не более 10 человек (при условии наличия у гостей масок)», — добавили в пресс-службе.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.
Источник: Россия Сегодня