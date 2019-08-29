В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».

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Вести Севастополь 29.08.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Строители торопятся завершить ремонт школы. Почему же родители боятся за детей? – В Севастополе открыты новые …



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