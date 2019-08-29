22:19
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».@mvk_njerusalem vk.com
Источник: Россия Сегодня
22:19
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».@mvk_njerusalem vk.com
Источник: Россия Сегодня
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В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
22:19 Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья». @mvk_njerusalem vk.com …
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Лайнер "Князь Владимир" увеличит сезон навигации в 2020 году
Единственный в Чёрном море российский круизный лайнер “Князь Владимир” увеличит навигацию с 1 марта по октябрь 2020 года, сообщает Российская …
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Вести Севастополь 29.08.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Строители торопятся завершить ремонт школы. Почему же родители боятся за детей? – В Севастополе открыты новые …
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МТС запустила первую пилотную зону 5G в Москве
Пилотная сеть МТС 5G в диапазонах 28 гигагерц и 4,9 гигагерца запущена на ВДНХ в районе павильона «Умный город». Об …
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В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Трое военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела Вооруженных сил Украины …