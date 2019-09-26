В МЧС потренировались тушить самолет за несколько часов до настоящей аварии

Днем 25 сентября в аэропорту Барнаула прошли учения МЧС. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожарные отработали нештатную ситуацию, по которой самолет вылетел из аэропорта, попал под удар молнии, а при приземлении повредил баки с горючим. По легенде учений, 56 пассажиров и шесть членов экипажа оказались заперты в горящем лайнере среди черного дыма.

В ликвидации учебной аварии были задействованы более 120 человек личного состава и около 30 единиц техники.

Спустя всего несколько часов в том же аэропорту аварийно приземлился самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air. У лайнера при посадке загорелась стойка шасси, за медицинской помощью обратились 49 человек.

Видео: 112 / Telegram

Источник: Лента.Ру