В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка

13 августа 2019     31
В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка

08:34

Гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска, отмечается подтопление прибрежной территории города.

© РИА Новости

«Гребень паводка на реке Амур смещается от п. Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю. 

Отмечается, что уровень воды у Хабаровска утром 13 августа составлял 558 см. Ожидается подъём воды на 10—20 см в течение двух суток. 

Также сообщается о подтоплении девяти приусадебных участков, расположенных на прибрежной территории города.

«Также во власти стихии находится более 1300 дачных участков на островных территориях — островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный», — уточняется в сообщении. 

В апреле сообщалось о подтоплении 700 дачных участков под Хабаровском.

Источник: Россия Сегодня

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