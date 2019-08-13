08:34
Гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска, отмечается подтопление прибрежной территории города.
© РИА Новости
«Гребень паводка на реке Амур смещается от п. Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Отмечается, что уровень воды у Хабаровска утром 13 августа составлял 558 см. Ожидается подъём воды на 10—20 см в течение двух суток.
Также сообщается о подтоплении девяти приусадебных участков, расположенных на прибрежной территории города.
«Также во власти стихии находится более 1300 дачных участков на островных территориях — островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный», — уточняется в сообщении.
В апреле сообщалось о подтоплении 700 дачных участков под Хабаровском.
Источник: Россия Сегодня
|
Экологи уличили чиновников в занижении данных о пожарах в Сибири
Площадь природных пожаров в Сибири достигла максимума с начала года и сейчас составляет 5,4 миллиона гектаров, сообщили в российском отделении …
|
Сотрудники ГИМС спасли на Байкале перевернувшийся катамаран с туристом
На Байкале в районе поселка Большое Голоустное перевернулся катамаран с туристом из Ижевска. Пострадавший был эвакуирован сотрудниками ГИМС, сообщает пресс-служба …
|
В МЧС предупредили о приближении к Хабаровску паводка
08:34 Гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска, отмечается подтопление прибрежной территории города. © РИА Новости «Гребень паводка на реке …
|
Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского
Жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию, из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала …
|
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России. Как пишет в понедельник, 12 августа, «Российская газета», …