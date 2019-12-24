В МЧС рассказали о планах сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

24 декабря 2019     37
В МЧС рассказали о планах сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

09:36

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательство, которые сделают эвакуацию в зонах чрезвычайной ситуации обязательной.

РИА Новости

«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — цитирует ТАСС Зиничева.

Глава ведомства пояснил, что летом 2019 года, в ходе наводнения в Амурской области, МЧС столкнулось с проблемой отказа местного населения от эвакуации.

«Мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — добавил он.

10 декабря сообщалось, что в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России пройдут крупномасштабные учения под руководством Евгения Зиничева.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь возглавляет рейтинг по качеству и доступности услуг в сфере занятости населения
Севастополь возглавляет рейтинг по качеству и доступности услуг в сфере занятости населения

По итогам мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения Севастопольская служба занятости занимает 1-е …


Как работает ЕГКС в Севастополе
Как работает ЕГКС в Севастополе

В 2019 году в Севастополе был успешно реализован проект Единой городской карты Севастополя (ЕГКС). Весь городской общественный транспорт, начиная с …


Бомбу, найденную в центре Севастополя, обезвредят в ближайшее время
Бомбу, найденную в центре Севастополя, обезвредят в ближайшее время

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны с площади Ушакова вывезли пиротехники МЧС. Снаряд накануне обнаружили строители, которые проводят реконструкцию Большой морской. …


Праздничный концерт в Севастополе 31 декабря начнётся в 22 часа
Праздничный концерт в Севастополе 31 декабря начнётся в 22 часа

В Севастополе утвердили программу новогодних мероприятий. Более 200 спектаклей, концертов, мастер-классов и конкурсов пройдут в Севастополе в дни новогодних праздников. …


Сотрудники ФСБ поймали группировку торговцев оружием
Сотрудники ФСБ поймали группировку торговцев оружием

Сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, занимавшейся торговлей оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле. Об этом РИА Новости сообщили в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты