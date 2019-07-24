В МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде

24 июля 2019     18
В МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде

Главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал об основных причинах гибели людей на воде.

  • © Геннадий Шишкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По словам Венедиктова, с начала года на воде погибли более 30 человек.

Из них 16 погибли из-за купания в необорудованных местах (восемь находились в состоянии алкогольного опьянения).

Из-за несчастных случаев погибли ещё 11. Четыре ребёнка утонули из-за недостаточного контроля со стороны родителей и опекунов. Один человек погиб во время подводной охоты.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии организовали проверку по факту гибели женщины во время сплава по реке Чепце.

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Источник: Россия Сегодня

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