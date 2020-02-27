В мэрии Москвы рассказали об ответе Собянина посольству Китая

27 февраля 2020     8
В мэрии Москвы рассказали об ответе Собянина посольству Китая

Официального ответа посольству Китая за подписью мэра Москвы Сергея Собянина отправлено не было. Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай, передает ТАСС.

«Возможно, журналисты каким-либо образом воспользовались рабочими материалами из аппарата или профильного департамента по международным связям», — предположил Булай, отметив, что официального ответа на данный момент нет.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Собянин ответил посольству Китая на просьбу прекратить проверки граждан этой страны. В письме мэр якобы обосновал меры заботой об охране здоровья жителей и гостей города.

21 февраля Сергей Собянин сообщил, что выявлением иностранцев в столице, помимо полицейских, занимаются медики, работники аэропортов, метро и «Мосгортранса». В городе выписали уже 2,5 тысячи постановлений об изоляции китайцев на две недели. Получившие бумагу иностранцы обязаны в течение 14 дней оставаться дома и не выходить на улицу.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 30 странах. Во всем мире насчитывается более 2,7 тысяч смертей от нового заболевания.

Источник: Лента.Ру

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