В мэрии прокомментировали ситуацию с белым медведем в Норильске

20 июня 2019     22
В мэрии прокомментировали ситуацию с белым медведем в Норильске

В мэрии Норильска сообщили, что гуляющий по окраинам города белый медведь мог прийти к людям, преодолев 500 км с побережья Карского моря из-за отсутствия еды.

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«По мнению местных профильных экспертов, тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска, — явление уникальное. Он прошагал на юг минимум 500 километров», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Отмечается, что на путешествие медведя толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата.

Чтобы не допустить повторения ситуации, было решено организовать операцию по спасению белого медведя.

Ранее сообщалось, что специалисты из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» прилетели в Норильск, чтобы осмотреть истощённого белого медведя. По результатам осмотра специалисты решат, можно ли вернуть краснокнижного хищника в дикую природу. 

Источник: Россия Сегодня

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